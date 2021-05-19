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Нарышкин заявил о вине «высоких кабинетов» ЕС в затягивании регистрации «Спутника V»

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Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин
Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Россия достоверно знает, что регистрация отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС намеренно затягивается по указке Брюсселя. Об этом в эфире «Первого канала» заявил директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

В ходе выступления он обратил внимание, что Европейское лекарственное агентство (EMA), которое сертифицирует все медикаменты, «тянет» с регистрацией российской вакцины от COVID-19.

«Я не хочу обвинить экспертов и специалистов EMA, но мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов ЕС», — сказал он.

По мнению Нарышкина, причины намеренного промедления регистрации «Спутника V» носят политический и, возможно, экономический характер.

«Пусть в этом разбираются сами граждане европейских стран и правоохранительные органы, но мы понимаем, что это просто аморально», — отметил он.

Ранее Нарышкин предупредил, что руководство Евросоюза готовит новую провокацию против России — клеветнические обвинения в разжигании Москвой антипрививочного движения за рубежом. «Воистину, нет пределов цинизму и лицемерию», — прокомментировал он данные о новой кампании ЕС против РФ.

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