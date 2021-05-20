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Раскрыты личности собиравшихся напасть на школу московских подростков

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Кадр: Telegram-канал Life Shot

Московские полицейские задержали двух подростков, которые прилюдно обсуждали план своего нападения на школу. Ими оказались двое друзей 16 и 17 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Telegram-канал LIFE SHOT раскрыл личности молодых людей. Они живут по соседству и вместе учатся на первом курсе колледжа «ЗКНО». Дома у них обнаружены страйкбольный пистолет, нож-бабочка, бронежилет, две биты.

Соседи рассказали каналу, что юноши часто вели себя неадекватно. Однажды они облили нечистотами их двери за запрет собирать компании в подъезде.

Подростки отправлены в отдел полиции. Они заявили, что про расстрел просто пошутили. Полицейские проводят проверку.

Юрист Тимур Маршани сообщил журналистам, что в России не предусмотрено наказание за намерение совершить преступление или обсуждение таких планов, если человек отказывается реализовывать это. При этом студентов могут поставить на профилактический учет. Родителям также ничего не грозит.

Ранее в четверг, 20 мая, сотрудники МВД начали поиски двух молодых людей, которые обсуждали в автобусе план нападения на учебное заведение. «Залетаем в школу, ты с ножом, а я с пистолетом», — говорил один из них. С собой у юношей был рюкзак и кобура от пистолета.

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