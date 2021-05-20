Производители гаджетов пожаловались на проблемы с ФСБ

Производители смартфонов и прочей техники начали ввозить гаджеты в Россию через соседние страны, чтобы не контактировать с ФСБ. Об этом сообщает РБК.

По информации источников издания, импортеры техники все чаще стали жаловаться на проблемы с ФСБ и начали получать разрешение на ввоз продукции в Казахстане. Это объясняют тем, что подготовить документы на импорт в соседней стране проще и быстрее, чем в России. Специальное разрешение — нотификацию — необходимо получать при ввозе на территорию Евразийского экономического союза любой техники с криптографией. Однако оформить документы для продажи смартфонов и компьютеров в России в ФСБ необязательно — можно иметь документ-разрешение от регулятора любой страны-члена ЕАЭС.

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Журналисты отмечают, что схему оформления товаров через Казахстан освоили многие иностранные компании. Например, Intel последний раз получала данное разрешение через ФСБ в марте 2020 года, а затем начала привозить технику через соседнюю страну. Также импортом через Казахстан занимаются Lenovo, Hewlett Packard, Huawei.

Некоторые компании оформляют продукцию как в России, так и в странах ближнего зарубежья. Например, та же Lenovo импортирует непосредственно через Россию лишь несколько моделей серверов и оптических коммутаторов. Vivo, Samsung, ASUSTeK получают нотификации как через ФСБ, так и через Комитет национальной безопасности Казахстана.

Представители ряда компаний рассказали РБК, что процесс получения нотификаций в Казахстане проходит более прозрачно и адекватно. После начала пандемии время рассмотрения документов в ФСБ увеличилось с 10 дней до месяца. Участники рынка недовольны, так как бумажная волокита может нарушить планы по выпуску на рынок той или иной продукции.

Редакция РБК обратилась в Федеральную службу безопасности России и Комитет национальной безопасности Казахстана с запросом, однако не получила ответ на момент написания заметки.