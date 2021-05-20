Ирина Шейк снялась в стрингах и подверглась критике в сети

Российская супермодель Ирина Шейк снялась полуобнаженной и подверглась критике в сети. Соответствующая дискуссия развернулась на Daily Mail.

35-летняя манекенщица разместила черно-белый снимок в сторис своего Instagram-аккаунта. На нем она позирует с распущенными волосами в белых стрингах и черном топе. Шейк засняла себя в зеркало, расположенное в ванной комнате, стоя полубоком к камере.

Читатели издания принялись обсуждать внешний вид знаменитости в комментариях. «Она находится в поисках мужчины. На этот раз выберет себе какого-нибудь миллиардера», «Дерзкая», «Это она таким образом пытается показать свое отчаяние?», «Почему она так внезапно начала раздеваться?» — негодовали пользователи сети.

Ранее в мае Ирина Шейк снялась топлес в новой фотосессии и взволновала фанатов. На размещенных в сети кадрах супермодель позирует в нескольких образах. На первом фото она стоит возле двери в черных брюках и корсетном топе с декольте. На втором снимке Шейк засняли топлес в белых брюках, а обнаженную грудь она прикрывает руками.