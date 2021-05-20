Лукашенко назвал причину катастрофы военного самолета в Барановичах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал отказ всех систем управления причиной катастрофы военного самолета Як-130 в Барановичах 19 мая. Заявление политика по поводу произошедшего опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

По его словам, отказ четырех систем произошел «практическим мгновенно», в течение одной минуты. «Остался резервный уровень, который работал с жуткими перебоями, но который дал возможность отвести самолет», — пояснил глава государства.

Он добавил, вскрытие черных ящиков показало, что пилоты не катапультировались, а до конца пытались увести машину подальше от населенных пунктов. «Просто одного из них выбросило катапультой во время удара о землю. Они боролись до конца, понимая, что у них и времени не было», — сказал Лукашенко и пообещал оказать семьям погибших летчиков материальную помощь.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент крушения Як-130. На ролике можно разглядеть взрыв и столб черного дыма, который образовался после удара машины о землю. Панихида по погибшим летчикам состоится 20 мая в 13:00 в храме Жен-Мироносиц в Барановичах.