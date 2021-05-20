«Спартак» договорился с «Челси» о полноценном трансфере Мозеса

Московский «Спартак» намерен выкупить нигерийского форварда Виктора Мозеса у «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Стороны уже договорились о сделке. «Спартак» выкупит права на футболиста. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Мозеса составляет шесть миллионов евро. Игрок выступает в составе красно-белых на правах аренды.

В прошедшем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» завоевал второе место. Команда добилась права участвовать в Лиге чемпионов.

30-летний Мозес провел 19 матчей в РПЛ в сезоне-2020/2021 и отметился четырьмя забитыми мячами. Он присоединился к команде в октябре 2020-го. Арендное соглашение с правом выкупа футболиста было рассчитано до лета 2021-го.

Мозес известен по выступлениям в Английской премьер-лиге (АПЛ). В частности, он играл за «Ливерпуль» и «Вест Хэм Юнайтед». Также Мозес отметился выступлениями за итальянский «Интер» и турецкий «Фенербахче».