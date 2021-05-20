В США выявили новый потенциально опасный вид коронавируса

Ученые в США признали вероятным существование ранее неизвестного науке вида коронавируса, который мог вызвать вспышку пневмонии несколько лет назад. О проведенном исследовании сообщает журнал Science.

В работе группы ученых, возглавляемой Анастасией Власовой из государственного университета Огайо, уточняется, что на текущий момент известны семь видов коронавирусов. Новый вид, о котором идет речь, потенциально мог спровоцировать пневмонию в Малайзии в 2017-2018 годах: в этот период было зарегистрировано восемь случаев заболевания среди детей.

Сходства в геноме изученных вирусов позволяют предположить, что дети могли подхватить вирус через собак. При этом ученые пока они не могут озвучить окончательный вывод по данному вопросу, так как у них есть основания для сомнений — они пока не уверены, что изучаемый им вид коронавируса действительно имеет отношение к упомянутым случаям. Кроме того, к настоящему моменту им удалось добиться выживания коронавируса в клетках собаки, но не человека.

В Science напомнили, что похожие исследования проводят ученые из Университета Флориды: исследователи выдвинули теорию о том, что вспышка пневмонии, зафиксированная на Гаити в 2014-2015 годах, могла передаться людям от свиней, у которых ранее выявили коронавирус. Однако и в этом случае специалисты затрудняются ответить на вопрос о возможности выживания конкретного вируса за пределами популяции свиней.

Несмотря на сомнения ученых, авторы статьи отметили, что оба вида коронавируса могут представлять опасность благодаря способности вируса мутировать. Они считают, что даже теоретически возможная угроза уже является достаточным основанием для проведения вакцинации среди уязвимых видов.