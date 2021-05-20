Россиянам увеличат выплаты по уходу за ребенком

С 1 сентября больничные по уходу за болеющим ребенком до лет будут выплачиваться в размере 100 процентов от среднего заработка. Ежегодно это будет касаться полутора миллионов россиян, пишет

РИА Новости.

Как сообщает издание, выплата «нетрудоспособности в размере 100 процентов от среднего заработка вне зависимости от стажа работника, если больничный выдан для ухода за ребенком до семи лет включительно, начнется с 1 сентября».

По правилу, размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа. При наличии опыта более пяти лет можно внести лишь 60 процентов суммы.

21 апреля в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин сделал несколько заявлений о поддержке российских семей. Большая часть поручений адресована кабмину, однако рекомендации направляются в том числе другим органам власти и регионам. В начале мая президент утвердил список поручений и определил срок их исполнения.