Восстановлена хронология катастрофы Як-130 ВВС Белоруссии

Появились первые результаты расшифровки черных ящиков военного самолета Як-130, разбившегося в Барановичах, что позволило восстановить хронологию крушения воздушного судна. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

По словам командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майора Игоря Голуба, достоверно можно сказать, что аварийная ситуация произошла в горизонтальном полете самолета Як-130 над аэродромом Барановичи. «Экипаж после возникновения аварийной ситуации доложил руководителю полетов об отказе системы управления, что подтверждается материалами объективного контроля черных ящиков. В данной ситуации, согласно требованию руководящих документов, а именно Руководства по летной эксплуатации самолета Як-130, экипаж был обязан покинуть самолет — катапультироваться», — сообщил он.

Согласно обнародованным данным, руководитель полетов не менее десяти раз подал команду катапультироваться. После этого самолет стал неуправляем, экипаж не покинул воздушное судно, однако ему удалось перейти на резервную систему управления. Это позволило стабилизировать направление полета, но высота продолжала стремительно падать. С момента возникновения аварийной ситуации до катастрофы прошло чуть более минуты.

По мнению Голуба, «экипаж проявил самые лучшие качества белорусских военных» и спас мирных граждан, направив самолет в точку вне жилых построек.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что причиной катастрофы Як-130 стал отказ всех систем управления.

Самолет ВВС Белоруссии разбился 19 мая. На борту находились два пилота, сразу после взлета с аэродрома они обнаружили техническую неисправность и приняли решение увести летательный аппарат от населенного пункта. Оба летчика погибли после катапультирования.