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Собянин прокомментировал рост заболеваемости COVID-19 в Москве

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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Москве не наблюдается взрывного роста заболеваемости COVID-19. Эпидемиологическая ситуация в городе сложная, но не драматичная. Так происходящее прокомментировал столичный мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1», передает ТАСС.

«Небольшой рост [числа новых случаев], но при этом никаких серьезных отклонений или взрывного роста не наблюдается», — сказал градоначальник.

По данным на 20 мая, за сутки в Москве зарегистрировано на 58 процентов больше новых фактов заражения вирусом, чем днем ранее. Суточные показатели превысили 3,5 тысячи человек.

14 мая бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев говорил, что подъем заболеваемости в столице связан с прошедшими майскими праздниками. Он предположил, что ситуация стабилизируется через неделю.

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