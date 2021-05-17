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В России выявили 9328 новых случаев коронавируса

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 9328. Общее количество инфицированных достигло 4 949 573, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в понедельник, 17 мая.

9328
новых случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего случаев — 3573 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (763 случая) и Московская область (701 случай). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Еврейской автономной области (1 случай) и республике Тыва (3 случая).

Кроме того, за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 340 смертей пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 116 211 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 7181. Всего выздоровели 4 563 254 пациентов.

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