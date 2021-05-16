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В России выявили 8554 новых случая коронавируса

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Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 8554. Общее количество инфицированных достигло 4 940 245, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Больше всего случаев — 2789 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (767 случаев) и Московская область (672 случая). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе (один и два случая соответственно).

Кроме того, за прошедшие 24 часа в России зарегистрирован 391 случай смерти пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончался 115 871 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 8573 . Всего выздоровели 4 556 073 пациента.

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