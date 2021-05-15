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В России выявили 8790 новых случаев коронавируса

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 8790. Общее количество инфицированных достигло 4 931 691, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в субботу, 15 мая.

8790
новых случаев коронавируса
выявили в России за сутки по состоянию на 15 мая

Больше всего случаев — 3073 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (749 случаев) и Московская область (671 случай). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе (один и три случая соответственно).

Кроме того, за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 364 смерти пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 115 480 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 9866. Всего выздоровели 4 547 500 пациентов.

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