Неизвестный купил дом у бывшего мужа Дженнифер Лопес

Бывший муж американской певицы Дженнифер Лопес Марк Энтони продал свой особняк в пригороде Майами. Имя покупателя осталось неизвестно. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Материалы по теме Достучаться до небес 10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят? Может себе позволить Пентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты

Энтони понадобилось около восьми месяцев, чтобы найти покупателя. Изначально певец хотел выручить от сделки 27 миллионов долларов (более 1,9 миллиарда рублей). Однако, по данным сайта Realtor.com, цена была снижена до 22,4 миллиона долларов (более 1,6 миллиарда рублей).

Поместье под названием Villa Costanera занимает площадь более 20 тысяч квадратных футов (около 1,9 тысячи квадратных метров) и находится в закрытом поселке. Как удалось узнать изданию New York Post, в особняке 12 спален, 13 ванных комнат, три кухни и винный погреб. На участке оборудован причал и помещения для персонала.

В ноябре прошлого года неизвестный приобрел в Нью-Йорке элитные апартаменты, принадлежавшие Рокфеллерам — американской семье промышленников, политиков и банкиров. Жилье находится в 19-этажном здании на Пятой Авеню. Покупателя удалось найти в рекордный срок. Стоимость продажи осталась неизвестна.