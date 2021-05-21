Похитившего шестилетнего мальчика россиянина арестовали

Мужчину, который похитил шестилетнего мальчика в Нижнем Новгороде, арестовали. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.

Уточняется, что в ходе допроса 35-летний Павел Соколов дал признательные показания, подробно сообщив об обстоятельствах совершенного им преступления. Расследование уголовного дела по статье «Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего» продолжается.

Ранее Соколов признался, что не собирался возвращать ребенка родителям. Он планировал увезти шестилетнего мальчика в деревню, но не успел. Семья ребенка забила тревогу, и уже вечером его гуляющего вместе с Соколовым нашли в Сормовском районе.

Об исчезновении ребенка сообщалось 18 мая. Мальчик взял у матери деньги и отправился в ближайший магазин в Нижегородском районе за прохладительными напитками. После этого он ушел в сопровождении неизвестного мужчины.