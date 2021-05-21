ЦДМ в Москве закрыли на неделю за нарушение санитарных норм

Мещанский суд Москвы приостановил на семь дней работу Центрального детского мира (ЦДМ) на Лубянке за нарушение санитарных норм по профилактике коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котомина, передает РИА Новости.

Закрытие ЦДМ на неделю произошло после того, как 18 мая Роспотребнадзор опечатал магазин и возбудил административное расследование в отношении «площадки, где прошло массовое мероприятие с нарушением обязательных требований, — АО "Лубянка-Девелопмент"». Судя по публикациям в соцсетях, в магазине проходила автограф-сессия с актерами фильма «Майор Гром: Чумной Доктор».

Сотрудники ведомства выявили недостаточный контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима, недостаток дезинфицирующих средств и отсутствие оборудования для обеззараживания воздуха. Также выяснилось, что у ЦДМ не было результатов теста на коронавирус своих сотрудников клинига и технического персонала.

Как объяснила Котомина, срок приостановки исчисляется со дня составления протокола, то есть с 18 мая. Представители магазина могут обжаловать решение в Мосгорсуде.