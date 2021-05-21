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ЦДМ в Москве закрыли на неделю за нарушение санитарных норм

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Фото: Дмитрий Лекай / «Коммерсантъ»

Мещанский суд Москвы приостановил на семь дней работу Центрального детского мира (ЦДМ) на Лубянке за нарушение санитарных норм по профилактике коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котомина, передает РИА Новости.

Закрытие ЦДМ на неделю произошло после того, как 18 мая Роспотребнадзор опечатал магазин и возбудил административное расследование в отношении «площадки, где прошло массовое мероприятие с нарушением обязательных требований, — АО "Лубянка-Девелопмент"». Судя по публикациям в соцсетях, в магазине проходила автограф-сессия с актерами фильма «Майор Гром: Чумной Доктор».

Сотрудники ведомства выявили недостаточный контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима, недостаток дезинфицирующих средств и отсутствие оборудования для обеззараживания воздуха. Также выяснилось, что у ЦДМ не было результатов теста на коронавирус своих сотрудников клинига и технического персонала.

Как объяснила Котомина, срок приостановки исчисляется со дня составления протокола, то есть с 18 мая. Представители магазина могут обжаловать решение в Мосгорсуде.

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