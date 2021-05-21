52-летняя модель снялась в купальнике на природе и взволновала фанатов

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) поделилась кадрами в откровенных образах и взволновала фанатов. Соответствующие фото и видео появились на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 52-летняя знаменитость запечатлена по колено в реке на фоне природы в слитном красном купальном костюме с цветочным принтом. Помимо этого, звезда опубликовала ролик, в котором она заходит в воду. На ней — голубой купальник с черными вставками и глубоким декольте. «Счастливое холодное место», — подписала она пост, набравший 18 тысяч лайков.

Пользователи сети оценили внешний вид модели в комментариях. «О боже, ты самая красивая женщина на планете!», «Превосходна», «Я люблю тебя», «Ты лучшая», «Выглядишь сногсшибательно!» — восхищались они.

В апреле Хелена Кристенсен приняла участие в фотосессии для британского издания Stella Magazine. Манекенщицу запечатлели в облегающем боди, прозрачная ткань которого украшена стразами. Помимо этого, она попозировала в укороченной блузке розового цвета, просвечивающей ее голубой бралетт. Для другого кадра Кристенсен надела мини-платье с глубоким декольте.