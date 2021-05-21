Российский пловец выиграл золото чемпионата Европы

Российский пловец Мартин Малютин завоевал золото на чемпионате Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

21-летний спортсмен показал лучший результат, проплыв 200 метров вольным стилем за минуту и 44,79 секунды. При этом Малютин установил рекорд чемпионатов Европы. Серебро в данной дисциплине выиграл британский спортсмен Данкан Скотт. Третье место также осталось за представителем Великобритании Томасом Дином.

19 мая очередное золото на чемпионате Европы завоевал другой российский пловец Климент Колесников. Медаль стала третьей для россиянина в рамках турнира. Кроме того по ходу соревнований он дважды побил мировой рекорд в дистанции 50 метров на спине.

Чемпионат Европы по плаванию проходит в Венгрии. Турнир продлится до 23 мая.