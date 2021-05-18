Российский пловец побил мировой рекорд во второй раз за два дня

Российский пловец Климент Колесников во второй раз побил мировой рекорд в дистанции 50 метров на спине. Об этом сообщает ТАСС.

Колесников одержал победу в финальном заплыве чемпионата Европы, который проходит в Будапеште. Отечественному спортсмену удалось во второй раз за два дня улучшить это достижение.

В полуфинале турнира 20-летний Колесников преодолел дистанцию за 23,93 секунды. Предыдущий рекорд также принадлежал россиянину: на ЧЕ в Глазго в 2018 году он показал результат 24 секунды.

Дистанция 50 метров на спине не входит в программу летних Олимпийских игр. Колесников — трехкратный чемпион Европы-2018. На счету отечественного пловца также одна серебряная медаль и две бронзы чемпионата мира 2019 года.