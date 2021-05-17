Российский пловец установил мировой рекорд

Российский пловец Климент Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине. Результаты доступны на сайте Международной федерации плавания (FINA).

Результат был показан в полуфинале чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште. 20-летний россиянин проплыл дистанцию за 23,93 секунды. Предыдущий рекорд также принадлежал Колесникову: в 2018 году на чемпионате Европы в Глазго он проплыл 50 метров за 24 секунды.

Дистанция 50 метров на спине не входит в программу Олимпийских игр. Финальный заплыв чемпионата Европы в Будапеште в этой дисциплине пройдет 18 мая.

Колесников — трехкратный чемпион Европы-2018. На его счету также серебро и две бронзы мирового первенства 2019 года.