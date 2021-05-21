Верховный суд признал экстремистским неонацистское движение NS/WP

Верховный суд России по требованию Генпрокуратуры признал экстремистским неонацистское сетевое движение NS/WP (National-Socialism White Power), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Членам интернет-объединения запрещено организовывать акции протеста, участвовать в выборах и референдумах, размещать в интернете публикации от имени организации, пользоваться банковскими счетами и переводами, демонстрировать символику. За участие в движении и руководство им человека могут привлечь к уголовной ответственности.

В 2014 году Санкт-Петербургский городской суд приговорил девятерых членов националистической организации NS/WP к срокам от двух до 24 лет по делу об избиении и убийстве бездомных, а также уроженцев Кавказа, Азии и Африки. Свои преступления молодые люди снимали на видео, некоторые ролики были выложены в интернет. Благодаря этим съемкам мужчин удалось задержать.