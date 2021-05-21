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США отказались от покупки Гренландии

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Фото: Saul Loeb / Reuters

Соединенные Штаты отказались от идеи покупки Гренландии у Дании. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит газета The Guardian.

Блинкен сообщил журналистам, что посетил Гренландию, потому что США ценят и хотят укрепить партнерство с автономной территорией, принадлежащей Дании, а не чтобы ее купить. Когда госсекретаря спросили, окончательно ли США отказались от любых планов по приобретению Гренландии, Блинкен с улыбкой ответил утвердительно.

В августе 2019 года стало известно, что тогдашний президент США Дональд Трамп рассматривал возможность покупки Гренландии. Эта идея обсуждалась с его советниками, которые сочли план экономически целесообразным. Позже бывший американский лидер подтвердил заинтересованность в приобретении острова и сравнил возможную покупку с крупной сделкой по приобретению недвижимости.

Вашингтон также заявил о готовности каждый год платить Дании субсидии в рамках сделки по покупке Гренландии в размере 600 миллионов долларов. Также отмечалось, что Трамп предлагал обменять Пуэрто-Рико на Гренландию.

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