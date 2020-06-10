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США приступили к реализации своих планов в Гренландии

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Фото: Sean Gallup / Getty Images

США приступили к реализации своих планов в Гренландии — Вашингтон вновь открыл там консульство. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео в Twitter.

«Мы вновь открываем наше консульство в Нууке, Гренландия. Наше присутствие в Нууке укрепит партнерские отношения с арктическими союзниками», — написал глава внешнеполитического ведомства. Помпео также посулил процветание друзьям США как в Дании, так и на самом острове.

Консульство США в Гренландии было открыто в 1940 году после начала нацистской оккупации Дании. Дипучреждение закрылось в 1953 году.

В апреле в парламенте Дании возмутились новыми планами США оказать экономическую помощь Гренландии, посчитав это провокацией. Посол США в Дании Карла Сэндс написала в своей статье, что правительство США готовит значительный пакет финансовой поддержки, который поможет дать импульс экономическому росту в Гренландии. Она объяснила необходимость этого агрессивным поведением России, проводимой ею милитаризацией Арктики, а также «хищническими экономическими интересами» Китая в этом регионе. Предложение вызвало сильное возмущение в датском парламенте, причем некоторые депутаты охарактеризовали его как крайне провокационное вмешательство.

В декабре 2019 года датский посол в России Карстен Сендергорд заявил, что его страна считает закрытым вопрос возможной продажи Гренландии США. Дипломат отметил, что президент США Дональд Трамп проявил такой интерес, так как понимает растущую важность Арктики.

Летом прошлого года стало известно, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Эта идея обсуждалась с его советниками, которые сочли план экономически целесообразным. Позже Вашингтон заявил о готовности каждый год платить Дании субсидии в рамках сделки по покупке Гренландии в размере 600 миллионов долларов и планах открыть консульство.

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