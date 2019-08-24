США решили вернуться в Гренландию

США планируют вновь открыть консульство страны в Гренландии. Об этом говорится в письме Госдепартамента в комитет сената по иностранным делам, передает Associated Press.

Как отмечается в документе, восстановление консульства в Нууке является частью более широкого плана по увеличению присутствия США в Арктике. Внешнеполитическое ведомство отмечает «стратегическую заинтересованность в укреплении политических, экономических и коммерческих отношений в арктическом регионе».

В Госдепе добавили, что консульство будет «критически важным компонентом наших усилий по расширению присутствия США в Арктике и послужит эффективной платформой для продвижения интересов США в Гренландии».

Консульство США в Гренландии было открыто в 1940 году после начала нацистской оккупации Дании. Дипучреждение закрылось в 1953 году. Ожидается, что новое консульство будет открыто в следующем году, в нем будет работать семь человек.

21 августа сообщалось, что США обсуждали возможность ежегодно платить Дании субсидии в рамках сделки по покупке Гренландии в размере 600 миллионов долларов. Кроме того, рассматривался вопрос о единовременной выплате крупной суммы Дании как стимула для передачи острова.

16 августа стало известно, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Эта идея обсуждалась с его советниками, которые сочли план экономически целесообразным. Позже американский лидер подтвердил заинтересованность в приобретении острова и сравнил возможную покупку с крупной сделкой по приобретению недвижимости. Премьер-министр Дании отказалась обсуждать продажу автономии, после этого Трамп отменил визит в Данию.

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