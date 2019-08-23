Раскрыты новые подробности о покупке Гренландии Трампом

Идея президента США Дональда Трампа о покупке Гренладнии оказалась задумкой одного из членов парламента. Как пишет Talk Business & Politics, о предложении американскому лидеру рассказал сенатор-республиканец из Арканзаса Том Коттон.

По его словам, он лично предложил Трампу купить остров на фоне попыток Китая обосноваться в Гренландии. В то же время законодатель признался, что президент слышал об идее и от других людей.

Коттон также рассказал, что в 2018 году пытался договориться о сделке. «Вот вы шутите, а я могу вам сказать, что несколько месяцев назад встретился с послом Дании и предложил продать Гренландию нам», — отметил он.

Сенатор добавил, что экономический потенциал региона не раскрыт, и он «жизненно важен для безопасности» США. «Любой, кто не видит этого, ослеплен антитрамповским безумием», — считает парламентарий.

Ранее стало известно, что Национальный комитет Республиканской партии в Конгрессе (NRCC) начал продажу футболок с Гренландией в составе территории США.

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21 августа сообщалось, что США обсуждали возможность в рамках сделки ежегодно платить субсидию Гренландии в размере 600 миллионов долларов. Кроме того, рассматривался вопрос о единовременной выплате крупной суммы Дании как стимула для передачи острова.

16 августа стало известно, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Отмечалось, что эта идея обсуждалась с его советниками, которые сочли план «экономически целесообразным». Было подсчитано, что стоимость этой сделки может составить 10 триллионов долларов, эта сумма превышает половину ВВП США.

Датские политики возмутились идеей американского лидера о покупке Гренландии и назвали ее несерьезной.

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