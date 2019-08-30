В Гренландии захотели выгодно продаться США

Депутат парламента Гренландии от партии «Налерак» Пеле Броберг заявил, что острову стоит рассмотреть все плюсы, которые он мог бы получить после его продажи США. Об этом сообщает Sermitsiaq.

По его словам, США готовы поддерживать экономику Гренландии вливаниями в четыре миллиарда датских крон (около 40 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру») ежегодно. «Сейчас наше население впервые перед выбором. У нас есть реальная альтернатива дотациям из Дании», — отметил Броберг. Кроме того, он подчеркнул, что уже сейчас Гренландию фактически защищают США, а не Дания. Речь идет о базе ВВС США на острове в Туле — самой северной из всех американских.

16 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Эта идея обсуждалась с его советниками, которые сочли план экономически целесообразным. Позже американский лидер подтвердил заинтересованность в приобретении острова и сравнил возможную покупку с крупной сделкой по приобретению недвижимости.

Планы Трампа на Гренландию ранее напомнили официальному представителю МИД России Марии Захаровой ситуацию с Крымом, который вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Дипломат сослалась на то, что Гренландия является автономной территорией в составе Дании.

Вашингтон также заявил о готовности каждый год платить Дании субсидии в рамках сделки по покупке Гренландии в размере 600 миллионов долларов. Позднее стало известно о планах США открыть на острове консульство страны.

В Гренландии, получившей широкую автономию от Дании в 1979 году, проживает около 57 тысяч человек. Большинство из них — около 80-90 процентов — составляют коренные жители-эскимосы. Их основными занятиями являются охота и рыболовство.

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