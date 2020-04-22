В Дании возмутились новой провокацией США в Гренландии

В парламенте Дании возмутились новыми планами США оказать экономическую помощь Гренландии, посчитав это провокацией. Об этом сообщает Altinget.

Посол США в Дании Карла Сэндс написала в своей статье, что правительство США готовит значительный пакет финансовой поддержки, который поможет дать импульс экономическому росту в Гренландии. Она объяснила необходимость этого агрессивным поведением России, проводимой ею милитаризацией Арктики, а также «хищническими экономическими интересами» Китая в этом регионе.

Данное американское предложение вызвало сильное возмущение в датском парламенте, причем некоторые члены парламента охарактеризовали его как крайне провокационное вмешательство. Так, член Комитета по иностранным делам парламента Карстен Хонге, заявил, что США явно «переходят черту» с этим предложением, которое может привести к разногласиям с их союзниками.

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В декабре 2019 года датский посол в России Карстен Сендергорд заявил, что его страна считает закрытым вопрос возможной продажи Гренландии США. По его словам, стороны «перевернули эту главу». Дипломат отметил, что президент США Дональд Трамп проявил такой интерес, так как понимает растущую важность Арктики.

В августе прошлого года сообщалось, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Эта идея обсуждалась с его советниками, которые сочли план экономически целесообразным. Позже американский лидер подтвердил заинтересованность в приобретении острова и сравнил возможную покупку с крупной сделкой по приобретению недвижимости.

Вашингтон также заявил о готовности каждый год платить Дании субсидии в рамках сделки по покупке Гренландии в размере 600 миллионов долларов. Позднее стало известно о планах США открыть на острове консульство страны.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отказалась обсуждать продажу автономии. «Гренландия не продается. Гренландия не датская. Гренландия гренландская. Я очень сильно надеюсь, что это [желание президента США купить остров] не является чем-то серьезным», — заявила она. После этого Трамп отменил запланированный визит в Данию.

В Гренландии, получившей широкую автономию от Дании в 1979 году, проживает около 57 тысяч человек. Большинство из них — около 80-90 процентов — составляют коренные жители-эскимосы. Их основными занятиями являются охота и рыболовство.

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