Дания поставила точку в вопросе продажи Гренландии США

Дания считает закрытым вопрос возможной продажи Гренландии США. Такое заявление сделал датский посол в России Карстен Сендергорд в интервью РИА Новости.

По его словам, стороны «перевернули эту главу». Дипломат отметил, что президент США проявил такой интерес, так как понимает растущую важность Арктики. Сендергорд также отметил, что вместе с тем растет интерес к региону и со стороны неарктических стран.

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16 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Эта идея обсуждалась с его советниками, которые сочли план экономически целесообразным. Позже американский лидер подтвердил заинтересованность в приобретении острова и сравнил возможную покупку с крупной сделкой по приобретению недвижимости.

Вашингтон также заявил о готовности каждый год платить Дании субсидии в рамках сделки по покупке Гренландии в размере 600 миллионов долларов. Позднее стало известно о планах США открыть на острове консульство страны.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отказалась обсуждать продажу автономии. «Гренландия не продается. Гренландия не датская. Гренландия гренландская. Я очень сильно надеюсь, что это [желание президента США купить остров] не является чем-то серьезным», — заявила она. После этого Трамп отменил запланированный на начало сентября визит в Данию.

В Гренландии, получившей широкую автономию от Дании в 1979 году, проживает около 57 тысяч человек. Большинство из них — около 80-90 процентов — составляют коренные жители-эскимосы. Их основными занятиями являются охота и рыболовство.

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