Коронавирус добрался до Гренландии, об этом сообщает местный телеканал TV 2 NEWS.

Отмечается, что на острове, принадлежащем Дании, был зафиксирован первый случай заражения SARS-CoV-2, несмотря на закрытые границы. Этого человека из столичного города Нуук заставили придерживаться домашнего карантина, его сожителей также изолировали. Подробной информации о зараженном и его состоянии не раскрывается.

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Всемирная организация здравоохранения 11 марта сообщила, что эпидемию коронавирусной инфекции можно охарактеризовать как пандемию. При этом ее центром является Европа, число заразившихся коронавирусом там превышает пиковые данные Китая.

По последним данным, количество погибших из-за коронавируса достигло 6705, общее число случаев заражения составило 174 786, из них выздоровело 77 657 человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

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