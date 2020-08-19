Стало известно о желании Трампа обменять Пуэрто-Рико на Гренландию

Президент США Дональд Трамп предлагал обменять Пуэрто-Рико на Гренландию (остров принадлежит Дании). Об этом пишет The Daily Beast со ссылкой на бывшего сотрудника министерства внутренней безопасности США Майлза Тейлора.

По его словам, американский лидер интересовался, можно ли продать Пуэрто-Рико или обменять территорию на Гренландию, потому что зависимый от США остров был грязным, а люди — бедными. Такой вопрос глава государства якобы задал во время перелета в Пуэрто-Рико для устранения последствий урагана в 2017 году. Тейлор счел такие размышления недопустимыми.

Ранее идею Трампа продать Пуэрто-Рико подтвердила бывшая исполняющая обязанности министра внутренней безопасности США Элейн Дюк. Так, глава Белого дома предлагал «продать остров или избавиться от этого актива». Однако, уточнила Дюк, после прозвучавших слов эта идея больше никогда в Белом доме не поднималась.

Пуэрто-Рико — зависимая от США территория, находится под управлением Штатов, но не является их неотъемлемой частью. Пуэрториканцы имеют двойное гражданство — Пуэрто-Рико и США, без права участия в выборах президента США.

В августе 2019 года сообщалось, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Эта идея обсуждалась с его советниками, которые сочли план экономически целесообразным. Позже американский лидер подтвердил заинтересованность в приобретении острова и сравнил возможную покупку с крупной сделкой по приобретению недвижимости. Вашингтон также заявил о готовности каждый год платить Дании субсидии в рамках сделки по покупке Гренландии в размере 600 миллионов долларов.

В Гренландии, получившей широкую автономию от Дании в 1979 году, проживает около 57 тысяч человек. Большинство из них — около 80-90 процентов — составляют коренные жители-эскимосы. Их основными занятиями являются охота и рыболовство.