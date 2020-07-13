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Трампа уличили в желании продать территорию США

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Фото: Jonathan Ernst / REUTERS

Президент США Дональд Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико после урагана в 2017 году. Об этом газете The New York Times рассказала бывшая и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк.

По ее словам, Трамп показывал себя не столько как политик, сколько как бизнесмен. В частности, он предлагал «продать остров или избавиться от этого актива». Однако, уточнила Дюк, после прозвучавших слов эта идея больше никогда в Белом доме не поднималась.

Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико осенью 2017 года.Тогда Трамп подвергся критике за реакцию на стихийное бедствие, разрушившее Пуэрто-Рико и унесшее жизни трех тысяч человек. Тогда президент США бросался в толпу рулонами бумажных полотенец и в шутку добавил, что пуэрториканцы «немного подпортили» американский бюджет.

Пуэрто-Рико — зависимая от США территория, находится под управлением Штатов, но не является их неотъемлемой частью. Пуэрториканцы имеют двойное гражданство — Пуэрто-Рико и США, без права участия в выборах президента США.

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