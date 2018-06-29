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В состав США захотели принять 51-й штат

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В США рассмотрят возможность признать Пуэрто-Рико американским штатом. Соответствующий законопроект в Конгресс внесла представительница архипелага в Палате представителей Дженнифер Гонсалес-Колон.

Согласно законопроекту, Пуэрто-Рико войдет в состав США не позднее 1 января 2021 года. Его поддержали 36 конгрессменов.

Дженнифер Гонсалес-Колон отметила, что остров остается старшей в мире колонией. По ее мнению, принятие законопроекта позволит положить конец неравноправию американцев, проживающих в Пуэрто-Рико.

12 июня 2017 года был проведен референдум, где 97 процентов населения архипелага высказались за вхождение в состав США на правах штата. Итоги плебисцита носили рекомендательный характер. Для окончательного включения Пуэрто-Рико в состав Соединённых Штатов необходимо решение Конгресса США.

Пуэрто-Рико — зависимая от США территория, находится под управлением штатов, но не является их неотъемлемой частью. Пуэрториканцы имеют двойное гражданство — Пуэрто-Рико и США, без права участия в выборах президента США.

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