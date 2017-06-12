Жители Пуэрто-Рико высказались за присоединение к США в качестве штата

Большинство проголосовавших на референдуме пуэрториканцев высказались за вхождение архипелага в состав США на правах штата. Об этом сообщает Reuters

За то, чтобы на американском флаге появилась 51-я звезда, высказались 97 процентов граждан. При этом на участки пришли всего 23 процента имеющих право голоса из 2,2 миллионов избирателей.

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло (Ricardo Antonio Rosselló Nevares) является сторонником вхождения государства в США. По его мнению, это является наилучшим способом увеличить благосостояние острова, чей внешний долг составляет 70 миллиардов долларов, 45-процентный уровень бедности населения, низкое качество образования и здравоохранения, а также практически неработающую пенсионную систему.

Итоги состоявшегося в воскресенье плебисцита носят рекомендательный характер. Для окончательного включения Пуэрто-Рико в состав Соединённых Штатов необходимо решение Конгресса США.

Пуэрто-Рико — зависимая от США территория, находится под управлением штатов, но не является их неотъемлемой частью. Пуэрториканцы имеют двойное гражданство — Пуэрто-Рико и США, без права участия в выборах президента США.