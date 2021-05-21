В описании вспышек оспы 300-летней давности нашли сходство с коронавирусом

В американском Бостоне, в найденных и оцифрованных дневниковых записях 18 века о вспышках оспы в городе, нашли сходство с нынешней ситуацией с коронавирусом, пишет Associated Press.

Записи были опубликованы Бостонской библиотекой. В них священниками описываются вспышки оспы, случившиеся в городе в 1721 и 1764 годах. В частности, оспа описана как «очень заразная болезнь, начавшаяся далеко от берегов Америки, вызывающая вспышки смертности, которые быстро распространяются, заражая массы. Прививки имеются, но расколотая надвое общественность возмущается тем, что ее вакцинируют».

Также отмечается, что надлежащая вакцинация от оспы произошла только в конце того же века, однако некоторые скептически относились к прививкам. Первые вакцины тогда продвигал священник, который вел этот дневник, из-за чего на него было совершено покушение. Другой пастор писал в своем дневнике, что просил благословения у бога на вакцину. Он и его семья, заболев и сделав прививки, вылечились от оспы.

Архивариус библиотеки Захари Боднар называет интересной параллелью факт того, что в записях 300-летней давности такое сходство с настоящим, и отмечает, что «чем больше мы узнаем о прошлом, тем больше понимаем, что остаемся такими же, как прежде».

Ранее в ВОЗ заявили, что последствия COVID-19 не будут схожи с последствиями чумы и оспы, добавив, что ученые продолжают исследовать влияние вируса на организм и на усугубление хронических заболеваний.