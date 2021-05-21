Осужденный по ошибке россиянин отсудил более 800 тысяч рублей у государства

Житель Забайкальского края Саид Озманян отсудил у государства 824 тысячи рублей за срок более года, проведенный в тюрьме после неправомерного обвинения, сообщает Telegram-канал «Зона права».

В 2014 году Озманяна признали виновным в двух грабежах, угоне автомобиля, разбое и вымогательстве. Он был осужден на 11 лет 8 месяцев заключения в колонии строгого режима. В 2016 году президиум Забайкальского краевого суда оставил в силе наказание только по вымогательству, а по остальным эпизодам вернул дело в прокуратуру.

После повторного расследования были найдены настоящие преступники, а уголовное преследование Озманяна прекратили. За вымогательство он положенный срок отбыл, а по остальным делам, в которых был обвинен по ошибке, отсидел лишние 412 дней.

Озманян подал иск о взыскании с государства компенсации, и Тверской районный суд Москвы присудил ему 824 тысячи рублей — по две тысячи рублей за каждый лишний день, проведенный в колонии.

В прошлом году в Санкт-Петербурге бизнесмен отсудил у государства три миллиона рублей за незаконное уголовное преследование, которое длилось 12 лет. Предпринимателя в 2005 году обвинили в попытке рейдерского захвата торгового дома, и лишь в 2019 году, отсидев годы в СИЗО, он доказал свою невиновность.