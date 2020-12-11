Российская пенсионерка решила отсудить завещанную государству квартиру

Пенсионерка Нина из подмосковных Люберец решила отсудить у государства квартиру, которую ее младшая сестра Зинаида завещала стране. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Зинаида умерла от рака, и Нина оставалась ее единственной живой родственницей, кому бы она могла завещать жилье. Однако та с сестрой не общалась, поскольку Нина вступила в любовные отношения с ее мужем. Не простив предательства, Зинаида еще при жизни сходила к нотариусу и завещала недвижимость государству.

Нина осталась недовольна таким решением и решила оспорить его в суде. Две инстанции ей отказали. Пенсионерка намерена идти дальше и разбираться уже в Верховном суде.

Ранее 47-летняя жительница Волгограда попыталась присвоить квартиру умершей соседки. Женщина составила фальшивый договор дарения жилья, подделав подпись пенсионерки. Теперь ей грозит наказание в виде десяти лет лишения свободы.

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