Россиянка попыталась присвоить квартиру умершей соседки и попала под суд

В Волгограде будут судить 47-летнюю женщину, которая попыталась присвоить квартиру умершей соседки. Россиянка составила фальшивый договор дарения жилья, подделав подпись пенсионерки. За это ей грозит наказание в виде десяти лет лишения свободы, сообщается на сайте областной прокуратуры.

По версии следствия, в сентябре 2019-го обвиняемая узнала о смерти престарелой соседки, не имевшей родственников, и решила переоформить на себя ее квартиру. Она обратилась в суд с исковым заявлением о признании права собственности на жилье, предъявив в качестве доказательства фиктивный договор дарения, якобы заключенный при жизни соседки.

Суд назначил экспертизу, в ходе которой было установлено, что подпись на договоре подделана. Узнав о результатах экспертного исследования, предприимчивая россиянка попросила суд не рассматривать иск о квартире, но было поздно — попыткой мошенничества заинтересовались следователи.

Женщину обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере и в фальсификации доказательств по гражданскому делу. Материалы уголовного дела направлены в суд. Обвиняемая свой вины не признает.

Ранее, в сентябре, в Ставропольском крае полицейские задержали мошенника, который успешно продал чужой объект недвижимости своей знакомой и присвоил вырученные средства.

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