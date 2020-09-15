Отсидевший 12 лет россиянин доказал свою невиновность и получил миллионы рублей

В Санкт-Петербурге бизнесмен отсудил у государства три миллиона рублей за незаконное уголовное преследование, которое длилось 12 лет. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

В 2005 году предпринимателя обвинили в попытке рейдерского захвата торгового дома «Невский». В 2007 году, пока шло расследование, он уехал на Украину к матери и сразу был объявлен в международный розыск. Через два года россиянина арестовали.

Как уточняет издание, следователи восемь раз пытались направить дело в суд. Лишь в 2019 году, отсидев годы в СИЗО, бизнесмен доказал свою невиновность — дело прекратили за отсутствием состава преступления.

За незаконное преследование мужчина подал иск к Минфину на девять миллионов рублей. Суд удовлетворил треть его требований.