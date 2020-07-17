Полицейский пообещал возбудить дело против известного бизнесмена и пошел под суд

Замоскворецкий районный суд признал Руслана Хумакиева, бывшего оперуполномоченного по особо важным делам ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, виновным в мошенничестве. Об этом в пятницу, 17 июля, «Ленте.ру» сообщила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Установлено, что Хумакиев, будучи оперуполномоченным, ссылаясь на свой авторитет и обширные связи в правоохранительных органах, убедил потерпевшего в том, что может организовать незаконное уголовное преследование в отношении известного бизнесмена. За свои услуги он попросил 1,2 миллиона долларов.

Выполнять эти обязательства он не намеревался. Хумакиева приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае вынесли приговор полицейским, которые насильно выбивали признательные показания у невиновного. Они приехали домой к местному жителю и стали требовать дать признательные показания о якобы совершенном особо тяжком преступлении. Когда стало понятно, что никаких показаний гражданин не даст, обвиняемые вывезли его к реке. Над мужчиной стали издеваться и избивать его. Впоследствии выяснилось, что к совершению преступления потерпевший непричастен.

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