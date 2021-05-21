Пентагон заявил о подлинности видео с НЛО над Калифорнией

Пентагон подтвердил подлинность видео, которое опубликовал американский режиссер-документалист Джереми Корбелл (Jeremy Corbell) в своем Instagram. На ролике запечатлен неопознанный летающий объект (НЛО), быстро движущийся над водой, сообщает NBC News.

Корбелл снял видео 15 июля 2019 года возле города Сан-Диего в штате Калифорния. На ролике объект движется по ломаной траектории, после чего исчезает из кадра неподалеку от корабля USS Omaha. Документалист добавил, что НЛО исчезло после входа в воду.

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На его поиски отправили подводную лодку, но операция не завершилась успехом. Известно, что объект опустился в океан, не получив повреждения, что говорит о его способности перемещаться между водной и воздушной средой.

Министерство обороны США подтвердило подлинность видео, однако у ведомства нет объяснения запечатленному явлению. Для «понимания природы и происхождения» НЛО ролик проверит целевая группа по неопознанным воздушным явлениям.

Ранее Пентагон подтвердил подлинность еще одного видео с НЛО, которое опубликовал Корбелл. На ролике виден объект треугольной формы, который летит и испускает пульсирующий свет. Минобороны США отказалось объяснять природу заснятого объекта и как-либо комментировать видео.