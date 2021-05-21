Тренера обвинили в избиении футболиста после просьбы игрока извиниться

Главного тренера армянского «Пюника» Егише Меликяна обвинили в том, что он избил российского нападающего клуба Антона Кобялко. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Издание сообщает об инциденте, ссылаясь на источник, близкий к ситуации. Конфликт Кобялко с Меликяном якобы разгорелся после просьбы футболиста тренеру извиниться перед ним за грубость, допущенную в ходе одного из матчей. Отмечается, что Меликян отказался просить прощения, за что россиянин дал ему пощечину при других футболистах.

Меликян, а также генеральный директор клуба Ким Аракелян догнали Кобялко уже в аэропорту: футболист собирался отправиться в Россию. Тренер вместе с функционером избили форварда при свидетелях. В полиции Кобялко отказался давать какие-либо показания и отправился в Россию.

35-летний Кобялко известен по выступлениям в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Российской премьер-лиге (РПЛ). Он играл за «Урал», «Балтику», «Оренбург». С 2018-го выступает в Армении.