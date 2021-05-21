Имеющая проблемы с валютой Белоруссия захотела покупать нефть за рубли

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил о необходимости уйти от доллара в торговле углеводородами в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Его цитирует ТАСС.

По его словам, необходимо серьезное политическое решение этой проблемы, так как проработка скоординированных мер по поддержанию курсов валют и обеспечению безопасности расчетов является одной из основных задач объединения.

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Минск захотел покупать нефть за рубли на фоне серьезных проблем с валютой, связанных с внутриполитической обстановкой и западными санкциями. Месяц назад Лукашенко подписал указ об изменении закона о валютном регулировании, позволяющий Нацбанку жестко ограничивать в стране валютные операции.

В том числе регулятор получил право изымать валюту у юридических лиц, принудительно обменивая ее на белорусские рубли по официальному курсу. Но это страна может пойти в случае угрозы экономической безопасности и стабильности финансовой системы.

Таким образом власти республики отреагировали на резкое ухудшение ситуации с золотовалютными резервами и стремительным ростом госдолга. Последний номинирован в иностранной валюте, а значит, чтобы избежать дефолта, Лукашенко крайне нужны доллары. В этих условиях покупка российской нефти за российские или белорусские рубли частично решила бы проблему.