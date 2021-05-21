«Аэрофлот» предупредил о задержке десятков рейсов из-за сбоя

Российская авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о задержке десятков рейсов из аэропорта Шереметьево из-за сбоя в системе регистрации. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пресс-служба авиакомпании допустила возможные задержки при регистрации пассажиров на рейс, а также изменения в расписании вылета рейсов. Уточняется, что проблемы связаны с техническим сбоем в системе, возникшим на стороне поставщика.

Представитель «Аэрофлота» обратился к пассажирам с просьбой следить за объявлениями об изменениях вылетов рейсов в аэропорту, а также за новым расписанием на информационных табло аэропорта.

Ранее в мае сообщалось о том, что «Аэрофлот» убрал из продажи почти все билеты в Турцию в июне. Перевозчик оставил в расписании только разрешенные оперштабом два рейса в неделю в Стамбул.