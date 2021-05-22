В ЛНР мирные жители подорвались на взрывном устройстве военных Украины

В районе поселка Славяносербск (ЛНР) трое мирных жителей пострадали в результате подрыва на взрывном устройстве. Об этом сообщает Telegram-канал Inside Donetsk со ссылкой на армию Луганской народной республики в субботу, 22 мая.

Уточняется, что сработало устройство, установленное дистанционным способом с противоположенного берега реки, с позиций 14-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В апреле мирный житель получил ранения, подорвавшись на взрывном устройстве, сброшенном украинскими военными с беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Удар пришелся на поселок шахты имени Гагарина и поселок шахты 6/7. За 15 минут украинские военные выпустили по ним около 30 мин калибром 120 миллиметров.