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Мишустин исключил полный переход на дистанционное образование

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Дмитрий Астахов / РИА Новости

Система образования в России не будет полностью переведена в дистанционный формат. Такое развитие событий исключил премьер-министр России Михаил Мишустин во время общения с участниками марафона «Новое знание», передает ТАСС.

«Сейчас [эпидемиологическая] обстановка постепенно улучшается, об использовании дистанта как о единственной форме обучения речь точно уже не идет», — отметил он.

По словам главы правительства, в дистанционном обучении есть плюсы, но достаточно и минусов. Так, Мишустин уверен, что при удаленке на постоянной основе «качество обучения неизбежно пострадает».

Премьер выразил уверенность, что «немногие студенты устоят перед искушением использовать шпаргалку на онлайн-экзамене». «Нужно найти разумный и необходимый баланс между всеми формами обучения и сохранить личный контакт ученика и учителя», — заключил он.

Ранее об определенных пробелах в знаниях учеников на дистанционном образовании заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Она отмечала, что проблемы в удаленке видят как учителя, так и ученики.

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