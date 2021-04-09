В Госдуму внесли закон о запрете дистанционки в школах

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает запрет дистанционного образования в российских школах. С такой инициативой выступил сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков, передает РИА Новости.

По мнению сенатора, дистанционные технологии подменяют очную форму обучения очно-заочной или даже заочной. «Дистанционное обучение перед экраном электронного устройства не может быть приравнено к обучению в помещении образовательной организации», — убежден Бабаков.

Запрет коснется учреждений, которые представляют услуги очного обучения. Изменения предлагается внести в закон «Об образовании».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что онлайн-образование никогда не заменит прямого контакта учащихся школ и вузов с преподавателями. При этом он отметил, что дистанционные технологии все равно будут использоваться и развиваться, хотя качество образования при таком формате может страдать.