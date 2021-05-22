Телеведущая и продюсер Яна Рудковская назвала «Евровидение-2021» слабейшим в истории конкурса. Ее слова приводит РИА Новости.

«На мой взгляд, это слабейший конкурс за историю. Я слежу на конкурсом 20 лет. Я такого слабого конкурса не помню вообще», — заявила продюсер. По ее словам, Манижа на фоне всех остальных выглядит очень достойно.

Ранее Рудковская рассказала, что считает фаворитами «Евровидения-2021» Францию, Италию и Мальту. Представительнице России Маниже она предрекла 5-8 место.

Телеведущая заявила, что ей нравится сама Манижа и ее музыкальный номер, однако, по словам продюсера, песня на русском языке помешает певице оказаться в тройке лидеров. «Песня на русском языке на европейском конкурсе — я бы так не рисковала», — подчеркнула она.

Накануне российская актриса Чулпан Хаматова напротив рассказала о гордости за Россию на «Евровидении» после выступления Манижи в полуфинале. «Я очень ее люблю и страшно горжусь, что нашу страну представляет именно эта артистка. Собственно, для меня не было вопросов», — сказала актриса.