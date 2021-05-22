В Грузии прекратили производство «Боржоми» из-за забастовки на заводе

В Грузии прекратили производство минеральной воды «Боржоми» из-за забастовки около 400 работников. Руководство и сотрудники «Боржомского разливочного завода №1» и «Боржомского разливочного завода №2» не могут договориться уже четвертый день, передает корреспондент РИА Новости.

Работники завода объявили забастовку во вторник, 18 мая, потребовав повышения заработной платы, выходных и оплаты сверхурочных.

Также одной из основных причин разногласий являются профсоюзы. Бастующие отказываются от переговоров с руководством без участия членов Объединения профсоюзов и не планируют прекращать акции протестов.

На днях вслед за ними с такими же требованиями начали бастовать сотрудники завода по производству минеральной воды «Набеглави» и работники компании по производству муки в регионе Гурия «Гурия экспресс».

Сотрудники «Боржомского разливочного завода №1», который расположен в регионе Самцхе-Джавахети на юге страны, уже бастовали в 2012 году. Тогда рабочий процесс на заводе был приостановлен, участники так же требовали увеличения зарплат и улучшения условий труда. Рабочие отмечали, что те, кто работает в гигиенической службе, ежедневно получают 6 лари 70 тетри (около 4 долларов).

16 мая в городе Дманиси (регион Квемо Картли) в Грузии отказ продавщицы дать покупателям пиво в долг привел к конфликту, который перерос в массовую драку. В драке участвовали около 30 человек с бейсбольными битами и дубинками. Сам магазин был разгромлен.