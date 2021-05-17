В Грузии отказ продавщицы дать пиво в долг обернулся массовыми беспорядками

В Грузии отказ продавщицы дать покупателям пиво в долг привел к конфликту, который обернулся массовыми беспорядками и столкновениями с полицией. Об этом пишет «Кавказский узел».

16 мая в городе Дманиси (регион Квемо Картли) в магазин зашли молодые люди и попросили отпустить им алкогольный напиток в долг. По словам продавщицы, она ответила, что без разрешения владельца не может этого сделать, после чего получила угрозы и оскорбления.

Конфликт перерос в массовую драку, которой участвовали около 30 человек с бейсбольными битами и дубинками. Сам магазин был разгромлен. В столкновениях участвовали местные азербайджанцы, которым принадлежала торговая точка, и переселенцы из Сванетии. На место прибыли силовики, данных о пострадавших не было.

Утром 17 мая в городе несколько сотен человек с камнями и дубинками устроили беспорядки в городе. Ситуацию пытаются взять под контроль полиция и спецназ. По меньшей мере один из силовиков получил ранение. Жители требуют наказать тех, кто разгромил магазин.

Замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что ведется расследование. Мэр Дманиси Георгий Татуашвили признался, что «впервые столкнулся с подобным за четыре года работы».