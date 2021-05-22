Помощник Путина предрек исчезновение ряду профессий

Помощник президента России Владимира Путина по вопросам экономики Максим Орешкин, выступая на форуме «Новое знание», предрек исчезновение профессиям, где требуется монотонный умственный труд. Его цитирует ТАСС.

По его словам, развитие искусственного интеллекта будет размывать такую работу. Например, речь идет о бухгалтерах, переводчиках и базовых программистах. Специалистов этих направлений, отметил помощник президента, со временем будет становиться меньше.

Ранее Орешкин дал прогноз по полному восстановлению рынка труда в стране. По его словам, к концу текущего года рынок труда сможет вернуться к докризисному уровню.

В ходе опроса, который проводился в апреле текущего года, россияне назвали область развития искусственного интеллекта одной из самых перспективных для построения карьеры. В лидерах также оказались отрасль высоких технологий и робототехника.